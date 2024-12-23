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Кравченко Никита Никифоров

Из справочника
Исповедная Роспись с.Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
ФИО
Кравченко Никита Никифоров
Пол
муж
Возраст (лет)
2
Год рождения вычисленный
1814
Родственная связь
сын [2]
Номер семьи
76
Номер в семье
5
Дата переписи
1816
Губерния
Полтавская
Уезд
Золотоношский
Волость
Беспальчевская
Место
с. Жерноклевы
Место события
с. Жерноклевы, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
не был
Архивный код
ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.4, д.105, лист: 20(об)
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 год
Номер семьи: 76
02 | Кравченко Никифор Данилов: 23 года | сын [1] |
03 | Кравченко Дарья Федорова: 24 года | жена [2] |
04 | Кравченко София Никифорова: 5 лет | дочь [2] |
05 | Кравченко Никита Никифоров: 2 года | сын [2] |
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Индексация данных проведена Олесей Черненко

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