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Падалка Анна Сидорова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
ФИО
Падалка Анна Сидорова
Пол
жен
Возраст (лет)
54
Год рождения вычисленный
1762
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
65
Номер в семье
2
Дата переписи
1816
Губерния
Полтавская
Уезд
Золотоношский
Волость
Беспальчевская
Место
с. Жерноклевы
Место события
с. Жерноклевы, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.4, д.105, лист: 19(об)
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 год
Номер семьи: 65
01 | Падалка Евстафий Тимофеев: 62 года | казак - глава |
02 | Падалка Анна Сидорова: 54 года | жена [1] |
03 | Падалка Анна Евстафьева: 17 лет | дочь [1] |
04 | Падалка Мария Евстафьева: 14 лет | дочь [1] |
05 | Падалка Елена Евстафьева: 12 лет | дочь [1] |
06 | Падалка Павел Евстафьев: 10 лет | сын [1] |
07 | Падалка Тимофей Евстафьев: 8 лет | сын [1] |
08 | Падалка Яков Евстафьев: 3 года | сын [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Олесей Черненко

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