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Лисенко Савва Прокофьев

Из справочника
Исповедная Роспись с.Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
ФИО
Лисенко Савва Прокофьев
Пол
муж
Возраст (лет)
38
Год рождения вычисленный
1778
Родственная связь
глава
Номер семьи
60
Номер в семье
1
Сословие
казак
Дата переписи
1816
Губерния
Полтавская
Уезд
Золотоношский
Волость
Беспальчевская
Место
с. Жерноклевы
Место события
с. Жерноклевы, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.4, д.105, лист: 19(об)
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 год
Номер семьи: 60
01 | Лисенко Савва Прокофьев: 38 лет | казак - глава |
02 | Лисенко Екатерина Силина: 36 лет | жена [1] |
03 | Лисенко Кондрат Саввин: 16 лет | сын [1] |
04 | Лисенко Иван Саввин: 14 лет | сын [1] |
05 | Лисенко Феодосия Саввина: 11 лет | дочь [1] |
06 | Лисенко Игнатий Саввин: 7 лет | сын [1] |
07 | Лисенко Мария Саввина: 5 лет | дочь [1] |
08 | Лисенко Параскева Саввина: 2 года | дочь [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Олесей Черненко

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