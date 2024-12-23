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Коваленко Тимофей

Из справочника
Исповедная Роспись с.Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
ФИО
Коваленко Тимофей
Пол
муж
Возраст (лет)
39
Год рождения вычисленный
1777
Родственная связь
глава
Номер семьи
51
Номер в семье
1
Сословие
казак
Дата переписи
1816
Губерния
Полтавская
Уезд
Золотоношский
Волость
Беспальчевская
Место
с. Жерноклевы
Место события
с. Жерноклевы, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.4, д.105, лист: 19
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 год
Номер семьи: 51
01 | Коваленко Тимофей : 39 лет | казак - глава |
02 | Коваленко Анна Иванова: 39 лет | жена [1] |
03 | Коваленко Иван Тимофеев: 16 лет | сын [1] |
04 | Коваленко Яков Тимофеев: 12 лет | сын [1] |
05 | Коваленко Анна Тимофеева: 8 лет | дочь [1] |
06 | Коваленко Марфа Тимофеева: 5 лет | дочь [1] |
07 | Коваленко Агафия Тимофеева: 2 года | дочь [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Олесей Черненко

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