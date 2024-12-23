Харченко София Иванова
Из справочника
Исповедная Роспись с.Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
- ФИО
- Харченко София Иванова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 4
- Год рождения вычисленный
- 1812
- Родственная связь
- дочь [1]
- Номер семьи
- 38
- Номер в семье
- 9
- Дата переписи
- 1816
- Губерния
- Полтавская
- Уезд
- Золотоношский
- Волость
- Беспальчевская
- Место
- с. Жерноклевы
- Место события
- с. Жерноклевы, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- не был
- Архивный код
- ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.4, д.105, лист: 18
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 год
Номер семьи: 38
01 | Харченко Иван Сидоров: 47 лет | казак - глава |
02 | Харченко Анна Кондратова: 46 лет | жена [1] |
03 | Харченко Иван Иванов: 20 лет | сын [1] |
04 | Харченко Григорий Иванов: 18 лет | сын [1] |
05 | Харченко Мария Иванова: 14 лет | дочь [1] |
06 | Харченко Варвара Иванова: 8 лет | дочь [1] |
07 | Харченко Филипп Иванов: 7 лет | сын [1] |
08 | Харченко Петр Иванов: 6 лет | сын [1] |
09 | Харченко София Иванова: 4 года | дочь [1] |
10 | Харченко Анна Иванова: 1 год | дочь [1] |
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Олесей Черненко
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.