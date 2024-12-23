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Харченко Григорий Иванов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
ФИО
Харченко Григорий Иванов
Пол
муж
Возраст (лет)
18
Год рождения вычисленный
1798
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
38
Номер в семье
4
Дата переписи
1816
Губерния
Полтавская
Уезд
Золотоношский
Волость
Беспальчевская
Место
с. Жерноклевы
Место события
с. Жерноклевы, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.4, д.105, лист: 18
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 год
Номер семьи: 38
01 | Харченко Иван Сидоров: 47 лет | казак - глава |
02 | Харченко Анна Кондратова: 46 лет | жена [1] |
03 | Харченко Иван Иванов: 20 лет | сын [1] |
04 | Харченко Григорий Иванов: 18 лет | сын [1] |
05 | Харченко Мария Иванова: 14 лет | дочь [1] |
06 | Харченко Варвара Иванова: 8 лет | дочь [1] |
07 | Харченко Филипп Иванов: 7 лет | сын [1] |
08 | Харченко Петр Иванов: 6 лет | сын [1] |
09 | Харченко София Иванова: 4 года | дочь [1] |
10 | Харченко Анна Иванова: 1 год | дочь [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Олесей Черненко

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