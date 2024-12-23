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Куделя Яков Дмитриев

Из справочника
Исповедная Роспись с.Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
ФИО
Куделя Яков Дмитриев
Пол
муж
Возраст (лет)
42
Год рождения вычисленный
1774
Родственная связь
глава
Номер семьи
37
Номер в семье
1
Сословие
казак
Дата переписи
1816
Губерния
Полтавская
Уезд
Золотоношский
Волость
Беспальчевская
Место
с. Жерноклевы
Место события
с. Жерноклевы, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.4, д.105, лист: 18
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 год
Номер семьи: 37
01 | Куделя Яков Дмитриев: 42 года | казак - глава |
02 | Куделя Евдокия Кондратова: 41 год | жена [1] |
03 | Куделя Матфей Яковлев: 22 года | сын [1] |
04 | Куделя Демьян Яковлев: 19 лет | сын [1] |
05 | Куделя Ефимия Яковлева: 16 лет | дочь [1] |
06 | Куделя Яков Яковлев: 11 лет | сын [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Олесей Черненко

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