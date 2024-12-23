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Падалка Николай Андреев

Из справочника
Исповедная Роспись с.Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
ФИО
Падалка Николай Андреев
Пол
муж
Возраст (лет)
9
Год рождения вычисленный
1807
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
31
Номер в семье
3
Дата переписи
1816
Губерния
Полтавская
Уезд
Золотоношский
Волость
Беспальчевская
Место
с. Жерноклевы
Место события
с. Жерноклевы, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
не был
Архивный код
ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.4, д.105, лист: 17(об)
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 год
Номер семьи: 31
01 | Падалка Андрей Кондратов: 29 лет | казак - глава |
02 | Падалка Акилина Андреева: 30 лет | жена [1] |
03 | Падалка Николай Андреев: 9 лет | сын [1] |
04 | Падалка Иосиф Андреев: 4 года | сын [1] |
05 | Падалка Никифор Андреев: 1 год | сын [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Олесей Черненко

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