Демьяненко Агафия
Из справочника
Исповедная Роспись с.Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
- ФИО
- Демьяненко Агафия
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 19
- Год рождения вычисленный
- 1797
- Родственная связь
- жена [6]
- Номер семьи
- 24
- Номер в семье
- 7
- Дата переписи
- 1816
- Губерния
- Полтавская
- Уезд
- Золотоношский
- Волость
- Беспальчевская
- Место
- с. Жерноклевы
- Место события
- с. Жерноклевы, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- был
- Архивный код
- ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.4, д.105, лист: 17
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 год
Номер семьи: 24
01 | Демьяненко Нестер Вакулин: 54 года | казак - глава |
02 | Демьяненко Марфа Павлова: 36 лет | жена [1] |
03 | Демьяненко Анна Нестерова: 14 лет | дочь [1] |
04 | Демьяненко Игнатий Нестеров: 6 лет | сын [1] |
05 | Демьяненко Тимофей Нестеров: 2 года | сын [1] |
06 | Демьяненко Василь Нестеров: 19 лет | сын [1] |
07 | Демьяненко Агафия : 19 лет | жена [6] |
08 | Демьяненко Павел Нестеров: 24 года | сын [1] |
09 | Демьяненко Наталия Леонтьева: 23 года | жена [8] |
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- Индексация данных проведена Олесей Черненко
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