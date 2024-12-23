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Демьяненко Анна Нестерова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
ФИО
Демьяненко Анна Нестерова
Пол
жен
Возраст (лет)
14
Год рождения вычисленный
1802
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
24
Номер в семье
3
Дата переписи
1816
Губерния
Полтавская
Уезд
Золотоношский
Волость
Беспальчевская
Место
с. Жерноклевы
Место события
с. Жерноклевы, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.4, д.105, лист: 17
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 год
Номер семьи: 24
01 | Демьяненко Нестер Вакулин: 54 года | казак - глава |
02 | Демьяненко Марфа Павлова: 36 лет | жена [1] |
03 | Демьяненко Анна Нестерова: 14 лет | дочь [1] |
04 | Демьяненко Игнатий Нестеров: 6 лет | сын [1] |
05 | Демьяненко Тимофей Нестеров: 2 года | сын [1] |
06 | Демьяненко Василь Нестеров: 19 лет | сын [1] |
07 | Демьяненко Агафия : 19 лет | жена [6] |
08 | Демьяненко Павел Нестеров: 24 года | сын [1] |
09 | Демьяненко Наталия Леонтьева: 23 года | жена [8] |
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Источник
Индексация данных проведена Олесей Черненко

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