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Черненко Василий Петров

Из справочника
Исповедная Роспись с.Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
ФИО
Черненко Василий Петров
Пол
муж
Возраст (лет)
20
Год рождения вычисленный
1796
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
23
Номер в семье
4
Дата переписи
1816
Губерния
Полтавская
Уезд
Золотоношский
Волость
Беспальчевская
Место
с. Жерноклевы
Место события
с. Жерноклевы, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.4, д.105, лист: 17
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 год
Номер семьи: 23
01 | Черненко Петр Игнатов: 46 лет | казак - глава |
02 | Черненко София Павлова: 45 лет | жена [1] |
03 | Черненко Андрей Петров: 24 года | сын [1] |
04 | Черненко Василий Петров: 20 лет | сын [1] |
05 | Черненко Агафия Петрова: 17 лет | дочь [1] |
06 | Черненко Марфа Петрова: 15 лет | дочь [1] |
07 | Черненко Роман Петров: 12 лет | сын [1] |
08 | Черненко Тарас Петров: 7 лет | сын [1] |
09 | Черненко Захарий Петров: 5 лет | сын [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Олесей Черненко

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