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Тхорик София Дионисиева

Из справочника
Исповедная Роспись с.Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
ФИО
Тхорик София Дионисиева
Пол
жен
Возраст (лет)
25
Год рождения вычисленный
1791
Родственная связь
жена [3]
Номер семьи
22
Номер в семье
4
Дата переписи
1816
Губерния
Полтавская
Уезд
Золотоношский
Волость
Беспальчевская
Место
с. Жерноклевы
Место события
с. Жерноклевы, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.4, д.105, лист: 17
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 год
Номер семьи: 22
02 | Тхорик Марина Дионисиева: 28 лет | дочь [1] |
03 | Тхорик Максим Дионисиев: 30 лет | сын [1] |
04 | Тхорик София Дионисиева: 25 лет | жена [3] |
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Индексация данных проведена Олесей Черненко

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