Дьяченко Мелания Нестерова
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Исповедная Роспись с.Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
- ФИО
- Дьяченко Мелания Нестерова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 2
- Год рождения вычисленный
- 1814
- Родственная связь
- дочь [1]
- Номер семьи
- 21
- Номер в семье
- 8
- Дата переписи
- 1816
- Губерния
- Полтавская
- Уезд
- Золотоношский
- Волость
- Беспальчевская
- Место
- с. Жерноклевы
- Место события
- с. Жерноклевы, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- не был
- Архивный код
- ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.4, д.105, лист: 17
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 год
Номер семьи: 21
01 | Дьяченко Нестер Иванов: 42 года | казак - глава |
02 | Дьяченко Евфросинья Васильева: 40 лет | жена [1] |
03 | Дьяченко Василь Нестеров: 15 лет | сын [1] |
04 | Дьяченко Иулияна Нестерова: 12 лет | дочь [1] |
05 | Дьяченко Петр Нестеров: 10 лет | сын [1] |
06 | Дьяченко Агафия Нестерова: 8 лет | дочь [1] |
07 | Дьяченко Агрипина Нестерова: 5 лет | дочь [1] |
08 | Дьяченко Мелания Нестерова: 2 года | дочь [1] |
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- Индексация данных проведена Олесей Черненко
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