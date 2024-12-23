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Дьяченко Петр Нестеров

Из справочника
Исповедная Роспись с.Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
ФИО
Дьяченко Петр Нестеров
Пол
муж
Возраст (лет)
10
Год рождения вычисленный
1806
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
21
Номер в семье
5
Дата переписи
1816
Губерния
Полтавская
Уезд
Золотоношский
Волость
Беспальчевская
Место
с. Жерноклевы
Место события
с. Жерноклевы, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.4, д.105, лист: 17
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 год
Номер семьи: 21
01 | Дьяченко Нестер Иванов: 42 года | казак - глава |
02 | Дьяченко Евфросинья Васильева: 40 лет | жена [1] |
03 | Дьяченко Василь Нестеров: 15 лет | сын [1] |
04 | Дьяченко Иулияна Нестерова: 12 лет | дочь [1] |
05 | Дьяченко Петр Нестеров: 10 лет | сын [1] |
06 | Дьяченко Агафия Нестерова: 8 лет | дочь [1] |
07 | Дьяченко Агрипина Нестерова: 5 лет | дочь [1] |
08 | Дьяченко Мелания Нестерова: 2 года | дочь [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Олесей Черненко

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