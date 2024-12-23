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Неутриевский Евдоким Яковлев

Из справочника
Исповедная Роспись с.Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 и 1859 годы
ФИО
Неутриевский Евдоким Яковлев
Пол
муж
Возраст (лет)
50
Год рождения вычисленный
1766
Родственная связь
глава
Номер семьи
2
Номер в семье
1
Сословие
пономарь
Дата переписи
1816
Губерния
Полтавская
Уезд
Золотоношский
Волость
Беспальчевская
Место
с. Жерноклевы
Место события
с. Жерноклевы, Беспальчевская вол., Золотоношский у., Полтавская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАЧО (Черкасская область): ф.706, оп.4, д.105, лист: 15
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Жерноклевы Полтавской губернии за 1816 год
Номер семьи: 2
01 | Неутриевский Евдоким Яковлев: 50 лет | пономарь - глава |
02 | Неутриевская Анна Петрова: 33 года | жена [1] |
03 | Неутриевский Косьма Евдокимов: 15 лет | сын [1] |
04 | Неутриевский Антон Евдокимов: 8 лет | сын [1] |
05 | Неутриевский Петр Евдокимов: 3 года | сын [1] |
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Индексация данных проведена Олесей Черненко

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