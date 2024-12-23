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Иван Павлович

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Иван Павлович
Пол
муж
Возраст (лет)
57
Год рождения вычисленный
1806
Родственная связь
глава
Номер семьи
453(31)
Номер в семье
1
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Заборовье, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
раскольник
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 570
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 453(31)
01 | Иван Павлович: 57 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Терентий Козмич: 36 лет | крестьянин государственных имуществ - племянник [1] |
03 | Александра Кирилловна: 34 года | крестьянин государственных имуществ - жена [2] |
04 | Фома Терентьевич: 5 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
05 | Андрей Терентьевич: 3 года | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
Примечание: вдовец
Дополнительная информация в записи
вдовец
Комментарий наборщика
номер семьи по документу указан в скобках
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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