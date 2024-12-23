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Яков Филиппович

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Яков Филиппович
Пол
муж
Возраст (лет)
10
Год рождения вычисленный
1853
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
450(28)
Номер в семье
3
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Раково, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
раскольник
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 570
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 450(28)
01 | Филипп Иванович: 47 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Петр Филиппович: 12 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
03 | Яков Филиппович: 10 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Самуил Филиппович: 6 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Анастасия Филипповна: 4 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
06 | Анастасия Богдановна: 17 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
Комментарий наборщика
номер семьи по документу указан в скобках
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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