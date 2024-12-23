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Фекла Семеновна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Фекла Семеновна
Пол
жен
Возраст (лет)
40
Год рождения вычисленный
1823
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
449(27)
Номер в семье
2
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Драбушино, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
раскольник
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 570
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 449(27)
01 | Архип Федорович: 45 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Фекла Семеновна: 40 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Артемий Архипович: 16 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Васса Архиповна: 13 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
05 | Павел Богданович: 22 года | крестьянин государственных имуществ - племянник [1] |
Комментарий наборщика
номер семьи по документу указан в скобках
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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