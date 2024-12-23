Татьяна Тимофеевна
Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
- ФИО
- Татьяна Тимофеевна
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 8
- Год рождения вычисленный
- 1855
- Родственная связь
- дочь [1]
- Номер семьи
- 447(25)
- Номер в семье
- 8
- Сословие
- крестьянин государственных имуществ
- Место приписки
- д. Федово, Псковский у., Псковская губ.
- Дата переписи
- 1863
- Губерния
- Псковская
- Уезд
- Псковский
- Место
- д. Великие Пустыни
- Место события
- д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- раскольник
- Архивный код
- ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 569об
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 447(25)
01 | Тимофей Иосифович: 47 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Марфа Яковлевна: 46 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Мартин Тимофеевич: 25 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Иван Тимофеевич: 15 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Яков Тимофеевич: 12 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
06 | Анастасия Тимофеевна: 11 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
07 | Иван (2) Тимофеевич: 9 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
08 | Татьяна Тимофеевна: 8 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
09 | Василий Тимофеевич: 5 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
10 | Мелания Иосифовна: 43 года | крестьянин государственных имуществ - сестра [1] |
- Комментарий наборщика
- номер семьи по документу указан в скобках
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Наталией Цветковой
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.