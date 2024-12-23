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Василий Николаевич

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Василий Николаевич
Пол
муж
Возраст (лет)
7
Год рождения вычисленный
1856
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
441(19)
Номер в семье
5
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Мишарево, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
раскольник
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 569
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 441(19)
01 | Николай Евстигнеевич: 43 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Иулиана Михайловна: 42 года | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Анастасия Николаевна: 23 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
04 | Федор Николаевич: 17 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Василий Николаевич: 7 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
Комментарий наборщика
номер семьи по документу указан в скобках
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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