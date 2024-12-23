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Ульян Анкудинович

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Ульян Анкудинович
Пол
муж
Возраст (лет)
62
Год рождения вычисленный
1801
Родственная связь
зять [1]
Номер семьи
440(18)
Номер в семье
2
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Мишарево, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
раскольник
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 569
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 440(18)
01 | Иван Алексеевич: 102 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Ульян Анкудинович: 62 года | крестьянин государственных имуществ - зять [1] |
03 | Василий Ульянович: 30 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
Комментарий наборщика
номер семьи по документу указан в скобках
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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