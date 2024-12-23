Карп Филиппович
Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
- ФИО
- Карп Филиппович
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 5
- Год рождения вычисленный
- 1858
- Родственная связь
- сын [2]
- Номер семьи
- 439(17)
- Номер в семье
- 8
- Сословие
- крестьянин государственных имуществ
- Место приписки
- д. Мишарево, Псковский у., Псковская губ.
- Дата переписи
- 1863
- Губерния
- Псковская
- Уезд
- Псковский
- Место
- д. Великие Пустыни
- Место события
- д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- раскольник
- Архивный код
- ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 569
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 439(17)
01 | Яков Прокофьевич: 77 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Филипп Яковлевич: 37 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
03 | Параскева Родионовна: 37 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [2] |
04 | Иван Филиппович: 15 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
05 | Гликерия Филипповна: 12 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
06 | Павел Филиппович: 9 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
07 | Иустина Филипповна: 7 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
08 | Карп Филиппович: 5 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
- Комментарий наборщика
- номер семьи по документу указан в скобках
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- Индексация данных проведена Наталией Цветковой
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