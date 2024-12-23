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Павел Филиппович

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Павел Филиппович
Пол
муж
Возраст (лет)
9
Год рождения вычисленный
1854
Родственная связь
сын [2]
Номер семьи
439(17)
Номер в семье
6
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Мишарево, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
раскольник
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 569
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 439(17)
01 | Яков Прокофьевич: 77 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Филипп Яковлевич: 37 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
03 | Параскева Родионовна: 37 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [2] |
04 | Иван Филиппович: 15 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
05 | Гликерия Филипповна: 12 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
06 | Павел Филиппович: 9 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
07 | Иустина Филипповна: 7 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
08 | Карп Филиппович: 5 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
Комментарий наборщика
номер семьи по документу указан в скобках
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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