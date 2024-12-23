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Евдокия Егоровна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Евдокия Егоровна
Пол
жен
Возраст (лет)
9
Год рождения вычисленный
1854
Родственная связь
дочь [2]
Номер семьи
438(16)
Номер в семье
6
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Тучино, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
раскольник
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 569
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 438(16)
01 | Семен Гаврилович: 62 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Егор Семенович: 37 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
03 | Фекла Семеновна: 30 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
04 | Петр Богданович: 6 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [3] |
05 | Евдокия Семеновна: 36 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [2] |
06 | Евдокия Егоровна: 9 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
07 | Акулина Егоровна: 7 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
08 | Иулиания Евдокимовна: 43 года | крестьянин государственных имуществ - родственница [1] |
Комментарий наборщика
номер семьи по документу указан в скобках
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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