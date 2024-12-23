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Евдокия Евстафьевна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Евдокия Евстафьевна
Пол
жен
Возраст (лет)
67
Год рождения вычисленный
1796
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
437(15)
Номер в семье
2
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Тучино, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
раскольник
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 568об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 437(15)
01 | Тимофей Пиманович: 68 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Евдокия Евстафьевна: 67 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Иосиф Тимофеевич: 44 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Никифор Тимофеевич: 33 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Федор Тимофеевич: 30 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
06 | Мавра Тимофеевна: 30 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
07 | Егор Тимофеевич: 27 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
08 | Гликерия Дмитриевна: 33 года | крестьянин государственных имуществ - жена [3] |
09 | Агафия Иосифовна: 8 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [3] |
Комментарий наборщика
номер семьи по документу указан в скобках
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Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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