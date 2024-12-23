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Митрофан Петрович

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Митрофан Петрович
Пол
муж
Возраст (лет)
67
Год рождения вычисленный
1796
Родственная связь
глава
Номер семьи
436(14)
Номер в семье
1
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Тучино, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
раскольник
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 568об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 436(14)
01 | Митрофан Петрович: 67 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Анастасия Игнатьевна: 56 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Михаил Митрофанович: 37 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Игнатий Митрофанович: 33 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Кондратий Митрофанович: 27 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
Комментарий наборщика
номер семьи по документу указан в скобках
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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