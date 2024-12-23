Мария Ивановна
Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
- ФИО
- Мария Ивановна
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 9
- Год рождения вычисленный
- 1854
- Родственная связь
- дочь [8]
- Номер семьи
- 434(12)
- Номер в семье
- 12
- Сословие
- крестьянин государственных имуществ
- Место приписки
- д. Тучино, Псковский у., Псковская губ.
- Дата переписи
- 1863
- Губерния
- Псковская
- Уезд
- Псковский
- Место
- д. Великие Пустыни
- Место события
- д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- раскольник
- Архивный код
- ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 568об
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 434(12)
01 | Григорий Ефимович: 58 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Домна Кирьяновна: 52 года | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Евтихий Григорьевич: 26 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Татьяна Григорьевна: 21 год | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
05 | Ксения Григорьевна: 19 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
06 | Анастасия Григорьевна: 11 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
07 | Афанасий Ефимович: 45 лет | крестьянин государственных имуществ - брат [1] |
08 | Иван Ефимович: 33 года | крестьянин государственных имуществ - брат [1] |
09 | Параскева Матвеевна: 34 года | крестьянин государственных имуществ - жена [8] |
10 | Иван Иванович: 6 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [8] |
11 | Поликарп Иванович: 6 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [8] |
12 | Мария Ивановна: 9 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [8] |
- Комментарий наборщика
- номер семьи по документу указан в скобках
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- Индексация данных проведена Наталией Цветковой
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