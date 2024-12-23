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Елена Прокопьевна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Елена Прокопьевна
Пол
жен
Возраст (лет)
2
Год рождения вычисленный
1861
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
433(11)
Номер в семье
4
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Моньшино, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
раскольник
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 568об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 433(11)
01 | Прокопий Михайлович: 51 год | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Афанасий Прокопьевич: 23 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
03 | Агафия Прокопьевна: 12 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
04 | Елена Прокопьевна: 2 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
05 | Дария Михайловна: 48 лет | крестьянин государственных имуществ - сестра [1] |
06 | Мария Михайловна: 46 лет | крестьянин государственных имуществ - сестра [1] |
07 | Иван Богданович: 14 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [5] |
Комментарий наборщика
номер семьи по документу указан в скобках
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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