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Надежда

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Надежда
Пол
жен
Возраст (лет)
31
Год рождения вычисленный
1832
Родственная связь
дочь [2]
Номер семьи
432(10)
Номер в семье
3
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Моньшино, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
раскольник
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 568об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 432(10)
01 | Екатерина Семеновна: 75 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Варвара Тихноновна: 54 года | крестьянин государственных имуществ - |
03 | Надежда : 31 год | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
04 | Марфа: 23 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
05 | Аверкий: 22 года | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
Комментарий наборщика
номер семьи по документу указан в скобках
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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