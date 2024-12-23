Татьяна Феофилактовна
Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
- ФИО
- Татьяна Феофилактовна
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 26
- Год рождения вычисленный
- 1837
- Родственная связь
- дочь [2]
- Номер семьи
- 431(9)
- Номер в семье
- 4
- Сословие
- крестьянин государственных имуществ
- Место приписки
- д. Моньшино, Псковский у., Псковская губ.
- Дата переписи
- 1863
- Губерния
- Псковская
- Уезд
- Псковский
- Место
- д. Великие Пустыни
- Место события
- д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- раскольник
- Архивный код
- ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 568
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 431(9)
01 | Иван Антонович: 70 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Феофилакт Кирьянович: 55 лет | крестьянин государственных имуществ - |
03 | Параскева Матвеевна: 53 года | крестьянин государственных имуществ - жена [2] |
04 | Татьяна Феофилактовна: 26 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
05 | Парамон Феофилактович: 22 года | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
06 | Никифор Феофилактович: 12 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
07 | Василий Кирьянович: 50 лет | крестьянин государственных имуществ - брат [2] |
08 | Елена Родионовна: 52 года | крестьянин государственных имуществ - жена [7] |
09 | Екатерина Васильевна: 10 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [7] |
- Комментарий наборщика
- номер семьи по документу указан в скобках
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- Индексация данных проведена Наталией Цветковой
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