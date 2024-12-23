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Иван Климентьевич

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Иван Климентьевич
Пол
муж
Возраст (лет)
51
Год рождения вычисленный
1812
Родственная связь
глава
Номер семьи
429(7)
Номер в семье
1
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Лютые Болоты, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
раскольник
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 568
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 429(7)
01 | Иван Климентьевич: 51 год | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Анна Федоровна: 43 года | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Неонила Ивановна: 27 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
04 | Анна Ивановна: 23 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
05 | Анна (2) Ивановна: 20 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
Комментарий наборщика
номер семьи по документу указан в скобках
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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