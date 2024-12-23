Федор Андреевич
Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
- ФИО
- Федор Андреевич
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 22
- Год рождения вычисленный
- 1841
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 428(6)
- Номер в семье
- 4
- Сословие
- крестьянин государственных имуществ
- Место приписки
- д. Лютые Болоты, Псковский у., Псковская губ.
- Дата переписи
- 1863
- Губерния
- Псковская
- Уезд
- Псковский
- Место
- д. Великие Пустыни
- Место события
- д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- раскольник
- Архивный код
- ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 568
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 428(6)
01 | Андрей Панкратьевич: 53 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Пелагея Андреевна: 53 года | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Василий Андреевич: 23 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Федор Андреевич: 22 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Мария Андреевна: 12 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
06 | Агафия Андреевна: 8 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
07 | Дорофей Панкратьевич: 44 года | крестьянин государственных имуществ - брат [1] |
08 | Наталья Андреевна: 43 года | крестьянин государственных имуществ - жена [7] |
09 | Параскева Дорофеевна: 10 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [7] |
10 | Андрей Дорофеевич: 6 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [7] |
- Комментарий наборщика
- номер семьи по документу указан в скобках
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- Индексация данных проведена Наталией Цветковой
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