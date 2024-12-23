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Федор Андреевич

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Федор Андреевич
Пол
муж
Возраст (лет)
22
Год рождения вычисленный
1841
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
428(6)
Номер в семье
4
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Лютые Болоты, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
раскольник
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 568
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 428(6)
01 | Андрей Панкратьевич: 53 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Пелагея Андреевна: 53 года | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Василий Андреевич: 23 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Федор Андреевич: 22 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Мария Андреевна: 12 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
06 | Агафия Андреевна: 8 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
07 | Дорофей Панкратьевич: 44 года | крестьянин государственных имуществ - брат [1] |
08 | Наталья Андреевна: 43 года | крестьянин государственных имуществ - жена [7] |
09 | Параскева Дорофеевна: 10 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [7] |
10 | Андрей Дорофеевич: 6 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [7] |
Комментарий наборщика
номер семьи по документу указан в скобках
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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