Лукьян Богданович
Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
- ФИО
- Лукьян Богданович
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 39
- Год рождения вычисленный
- 1824
- Родственная связь
- сын [4]
- Номер семьи
- 427(5)
- Номер в семье
- 6
- Сословие
- крестьянин государственных имуществ
- Место приписки
- д. Лютые Болоты, Псковский у., Псковская губ.
- Дата переписи
- 1863
- Губерния
- Псковская
- Уезд
- Псковский
- Место
- д. Великие Пустыни
- Место события
- д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- раскольник
- Архивный код
- ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 568
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 427(5)
01 | Захар Федосеевич: 47 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Анастасия Даниловна: 47 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Мария Федосеевна: 54 года | крестьянин государственных имуществ - сестра [1] |
04 | Ефимия Федосеевна: 47 лет | крестьянин государственных имуществ - сестра [1] |
05 | Игнатий Богданович: 26 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [4] |
06 | Лукьян Богданович: 39 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [4] |
- Комментарий наборщика
- номер семьи по документу указан в скобках
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- Индексация данных проведена Наталией Цветковой
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