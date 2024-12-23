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Ефимия Федосеевна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Ефимия Федосеевна
Пол
жен
Возраст (лет)
47
Год рождения вычисленный
1816
Родственная связь
сестра [1]
Номер семьи
427(5)
Номер в семье
4
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Лютые Болоты, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
раскольник
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 568
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 427(5)
01 | Захар Федосеевич: 47 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Анастасия Даниловна: 47 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Мария Федосеевна: 54 года | крестьянин государственных имуществ - сестра [1] |
04 | Ефимия Федосеевна: 47 лет | крестьянин государственных имуществ - сестра [1] |
05 | Игнатий Богданович: 26 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [4] |
06 | Лукьян Богданович: 39 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [4] |
Комментарий наборщика
номер семьи по документу указан в скобках
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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