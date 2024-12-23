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Павел Филиппович

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Павел Филиппович
Пол
муж
Возраст (лет)
18
Год рождения вычисленный
1845
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
425(3)
Номер в семье
3
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Клубово, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
раскольник
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 567об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 425(3)
01 | Филипп Васильевич: 58 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Ефимия Тимофеевна: 58 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Павел Филиппович: 18 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Яков Филиппович: 42 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Мария Филипповна: 17 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
06 | Екатерина Данииловна: 42 года | крестьянин государственных имуществ - жена [4] |
07 | Ксения Яковлевна: 19 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [4] |
Комментарий наборщика
номер семьи по документу указан в скобках
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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