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Иустина Михайловна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Иустина Михайловна
Пол
жен
Возраст (лет)
58
Год рождения вычисленный
1805
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
423(1)
Номер в семье
2
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Клубово, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
раскольник
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 567об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 423(1)
01 | Григорий Родионович: 58 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Иустина Михайловна: 58 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Акулина Григорьевна: 23 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
04 | Кирилл Григорьевич: 19 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
Комментарий наборщика
номер семьи по документу указан в скобках
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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