Петр Семенович
Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
- ФИО
- Петр Семенович
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 12
- Год рождения вычисленный
- 1851
- Родственная связь
- сын [3]
- Номер семьи
- 422(421)
- Номер в семье
- 5
- Сословие
- временно-обязанный крестьянин помещика Ивана Дмитриевича Метлина
- Место приписки
- д. Скрыпово, Псковский у., Псковская губ.
- Дата переписи
- 1863
- Губерния
- Псковская
- Уезд
- Псковский
- Место
- д. Великие Пустыни
- Место события
- д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- был
- Архивный код
- ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 567об
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 422(421)
01 | Авраам Никифорович: 45 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Ивана Дмитриевича Метлина - глава |
02 | Дарья Васильевна: 34 года | временно-обязанный крестьянин помещика Ивана Дмитриевича Метлина - жена [1] |
03 | Семен Никифорович: 34 года | временно-обязанный крестьянин помещика Ивана Дмитриевича Метлина - брат [1] |
04 | Матрона Егоровна: 37 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Ивана Дмитриевича Метлина - жена [3] |
05 | Петр Семенович: 12 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Ивана Дмитриевича Метлина - сын [3] |
06 | Андрей Семенович: 9 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Ивана Дмитриевича Метлина - сын [3] |
07 | Анна Семеновна: 6 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Ивана Дмитриевича Метлина - дочь [3] |
08 | Мария Васильевна: 65 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Ивана Дмитриевича Метлина - мать [1] |
09 | Евдокия Никифоровна: 22 года | временно-обязанный крестьянин помещика Ивана Дмитриевича Метлина - дочь [8] |
- Комментарий наборщика
- номер семьи по документу указан в скобках
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Наталией Цветковой
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.