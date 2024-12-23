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Параскева Михеевна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Параскева Михеевна
Пол
жен
Возраст (лет)
25
Год рождения вычисленный
1838
Родственная связь
жена [5]
Номер семьи
421(420)
Номер в семье
6
Сословие
временно-обязанный крестьянин помещика Ивана Дмитриевича Метлина
Место приписки
д. Скрыпово, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 567об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 421(420)
01 | Василий Трофимович: 51 год | временно-обязанный крестьянин помещика Ивана Дмитриевича Метлина - глава |
02 | Гликерия Иосифовна: 51 год | временно-обязанный крестьянин помещика Ивана Дмитриевича Метлина - жена [1] |
03 | Стефанида Васильевна: 19 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Ивана Дмитриевича Метлина - дочь [1] |
04 | Яков Трофимович: 44 года | временно-обязанный крестьянин помещика Ивана Дмитриевича Метлина - брат [1] |
05 | Иван Трофимович: 35 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Ивана Дмитриевича Метлина - брат [1] |
06 | Параскева Михеевна: 25 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Ивана Дмитриевича Метлина - жена [5] |
07 | Петр Иванович: 4 года | временно-обязанный крестьянин помещика Ивана Дмитриевича Метлина - сын [5] |
08 | Матрона Ивановна: 42 года | временно-обязанный крестьянин помещика Ивана Дмитриевича Метлина - жена [4] |
09 | Феодосия Яковлевна: 16 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Ивана Дмитриевича Метлина - дочь [4] |
10 | Захарий Яковлевич: 14 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Ивана Дмитриевича Метлина - сын [4] |
11 | Алексей Яковлевич: 9 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Ивана Дмитриевича Метлина - сын [4] |
Комментарий наборщика
номер семьи по документу указан в скобках
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Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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