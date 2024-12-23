Яков Трофимович
Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
- ФИО
- Яков Трофимович
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 44
- Год рождения вычисленный
- 1819
- Родственная связь
- брат [1]
- Номер семьи
- 421(420)
- Номер в семье
- 4
- Сословие
- временно-обязанный крестьянин помещика Ивана Дмитриевича Метлина
- Место приписки
- д. Скрыпово, Псковский у., Псковская губ.
- Дата переписи
- 1863
- Губерния
- Псковская
- Уезд
- Псковский
- Место
- д. Великие Пустыни
- Место события
- д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- был
- Архивный код
- ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 567об
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 421(420)
01 | Василий Трофимович: 51 год | временно-обязанный крестьянин помещика Ивана Дмитриевича Метлина - глава |
02 | Гликерия Иосифовна: 51 год | временно-обязанный крестьянин помещика Ивана Дмитриевича Метлина - жена [1] |
03 | Стефанида Васильевна: 19 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Ивана Дмитриевича Метлина - дочь [1] |
04 | Яков Трофимович: 44 года | временно-обязанный крестьянин помещика Ивана Дмитриевича Метлина - брат [1] |
05 | Иван Трофимович: 35 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Ивана Дмитриевича Метлина - брат [1] |
06 | Параскева Михеевна: 25 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Ивана Дмитриевича Метлина - жена [5] |
07 | Петр Иванович: 4 года | временно-обязанный крестьянин помещика Ивана Дмитриевича Метлина - сын [5] |
08 | Матрона Ивановна: 42 года | временно-обязанный крестьянин помещика Ивана Дмитриевича Метлина - жена [4] |
09 | Феодосия Яковлевна: 16 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Ивана Дмитриевича Метлина - дочь [4] |
10 | Захарий Яковлевич: 14 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Ивана Дмитриевича Метлина - сын [4] |
11 | Алексей Яковлевич: 9 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Ивана Дмитриевича Метлина - сын [4] |
- Комментарий наборщика
- номер семьи по документу указан в скобках
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- Индексация данных проведена Наталией Цветковой
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