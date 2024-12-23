Екатерина Богдановна
Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
- ФИО
- Екатерина Богдановна
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 14
- Год рождения вычисленный
- 1849
- Родственная связь
- дочь [2]
- Номер семьи
- 420(419)
- Номер в семье
- 6
- Сословие
- временно-обязанный крестьянин помещика Ивана Дмитриевича Метлина
- Место приписки
- д. Скрыпово, Псковский у., Псковская губ.
- Дата переписи
- 1863
- Губерния
- Псковская
- Уезд
- Псковский
- Место
- д. Великие Пустыни
- Место события
- д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- была
- Архивный код
- ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 567об
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 420(419)
01 | Зиновий Иванович: 57 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Ивана Дмитриевича Метлина - глава |
02 | Григорий Зиновьевич: 30 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Ивана Дмитриевича Метлина - сын [1] |
03 | Акулина Зиновьевна: 29 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Ивана Дмитриевича Метлина - дочь [1] |
04 | Савва Богданович: 12 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Ивана Дмитриевича Метлина - внук [1] |
05 | Дарья Стефановна: 35 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Ивана Дмитриевича Метлина - жена [2] |
06 | Екатерина Богдановна: 14 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Ивана Дмитриевича Метлина - дочь [2] |
07 | Евдокия Богдановна: 15 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Ивана Дмитриевича Метлина - дочь [2] |
Примечание: приемная дочь
- Дополнительная информация в записи
- приемная дочь
- Комментарий наборщика
- номер семьи по документу указан в скобках
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- Индексация данных проведена Наталией Цветковой
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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
До 1855
Неизвестно