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Зиновий Иванович

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Зиновий Иванович
Пол
муж
Возраст (лет)
57
Год рождения вычисленный
1806
Родственная связь
глава
Номер семьи
420(419)
Номер в семье
1
Сословие
временно-обязанный крестьянин помещика Ивана Дмитриевича Метлина
Место приписки
д. Скрыпово, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 567
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 420(419)
01 | Зиновий Иванович: 57 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Ивана Дмитриевича Метлина - глава |
02 | Григорий Зиновьевич: 30 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Ивана Дмитриевича Метлина - сын [1] |
03 | Акулина Зиновьевна: 29 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Ивана Дмитриевича Метлина - дочь [1] |
04 | Савва Богданович: 12 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Ивана Дмитриевича Метлина - внук [1] |
05 | Дарья Стефановна: 35 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Ивана Дмитриевича Метлина - жена [2] |
06 | Екатерина Богдановна: 14 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Ивана Дмитриевича Метлина - дочь [2] |
07 | Евдокия Богдановна: 15 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Ивана Дмитриевича Метлина - дочь [2] |
Примечание: вдовец
Дополнительная информация в записи
вдовец
Комментарий наборщика
номер семьи по документу указан в скобках
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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