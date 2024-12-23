Наталия Стефановна
Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
- ФИО
- Наталия Стефановна
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 38
- Год рождения вычисленный
- 1825
- Родственная связь
- племянница [1]
- Номер семьи
- 419(418)
- Номер в семье
- 9
- Сословие
- временно-обязанный крестьянин помещика Ивана Дмитриевича Метлина
- Место приписки
- д. Скрыпово, Псковский у., Псковская губ.
- Дата переписи
- 1863
- Губерния
- Псковская
- Уезд
- Псковский
- Место
- д. Великие Пустыни
- Место события
- д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- была
- Архивный код
- ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 567
- Полная запись переписи
- #Н/Д
- Комментарий наборщика
- номер семьи по документу указан в скобках
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- Источник
- Индексация данных проведена Наталией Цветковой
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