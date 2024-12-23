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Акулина Михайловна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Акулина Михайловна
Пол
жен
Возраст (лет)
62
Год рождения вычисленный
1801
Номер семьи
418(417)
Номер в семье
6
Сословие
временно-обязанный крестьянин помещика Ивана Дмитриевича Метлина
Место приписки
д. Скрыпово, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 567
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 418(417)
01 | Семен Федотович: 57 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Ивана Дмитриевича Метлина - глава |
02 | Фекла Ефремовна: 57 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Ивана Дмитриевича Метлина - жена [1] |
03 | Михаил Никифорович: 30 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Ивана Дмитриевича Метлина - зять [1] |
04 | Екатерина Семеновна: 25 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Ивана Дмитриевича Метлина - жена [3] |
05 | Анастасия Михайловна: 6 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Ивана Дмитриевича Метлина - дочь [3] |
06 | Акулина Михайловна: 62 года | временно-обязанный крестьянин помещика Ивана Дмитриевича Метлина - |
Примечание: вдова
Дополнительная информация в записи
вдова
Комментарий наборщика
номер семьи по документу указан в скобках
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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