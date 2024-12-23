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Григорий Игнатьевич

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Григорий Игнатьевич
Пол
муж
Возраст (лет)
19
Год рождения вычисленный
1844
Родственная связь
сын [3]
Номер семьи
417(416)
Номер в семье
7
Сословие
временно-обязанный крестьянин помещика Ивана Дмитриевича Метлина
Место приписки
д. Скрыпово, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 567
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 417(416)
01 | Авдей Трофимович: 56 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Ивана Дмитриевича Метлина - глава |
02 | Домника Андреевна: 55 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Ивана Дмитриевича Метлина - жена [1] |
03 | Игнатий Трофимович: 55 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Ивана Дмитриевича Метлина - брат [1] |
04 | Васса Игнатьевна: 45 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Ивана Дмитриевича Метлина - жена [3] |
05 | Конон Игнатьевич: 22 года | временно-обязанный крестьянин помещика Ивана Дмитриевича Метлина - сын [3] |
06 | Параскева Игнатьевна: 20 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Ивана Дмитриевича Метлина - дочь [3] |
07 | Григорий Игнатьевич: 19 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Ивана Дмитриевича Метлина - сын [3] |
08 | Наталия Игнатьевна: 10 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Ивана Дмитриевича Метлина - дочь [3] |
09 | Василий Игнатьевич: 6 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Ивана Дмитриевича Метлина - сын [3] |
10 | Дарья Ивановна: 62 года | временно-обязанный крестьянин помещика Ивана Дмитриевича Метлина - |
Комментарий наборщика
номер семьи по документу указан в скобках
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Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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