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Евстигней Васильевич

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Евстигней Васильевич
Пол
муж
Возраст (лет)
57
Год рождения вычисленный
1806
Родственная связь
брат [1]
Номер семьи
416(415)
Номер в семье
5
Сословие
временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова
Место приписки
д. Бор, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 567
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 416(415)
01 | Василий Васильевич: 55 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - глава |
02 | Мария Михайловна: 56 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - жена [1] |
03 | Федор Васильевич: 18 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - сын [1] |
04 | Сафрон Андреевич: 61 год | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - дядя [1] |
05 | Евстигней Васильевич: 57 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - брат [1] |
06 | Дарья Трофимовна: 57 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - жена [4] |
Примечание: холост
Дополнительная информация в записи
холост
Комментарий наборщика
номер семьи по документу указан в скобках
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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