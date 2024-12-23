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Дарья

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Дарья
Пол
жен
Возраст (лет)
14
Год рождения вычисленный
1849
Родственная связь
дочь [3]
Номер семьи
415(414)
Номер в семье
4
Сословие
временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова
Место приписки
д. Бор, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 566об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 415(414)
01 | Иван Федотович: 47 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - глава |
02 | Анна Ивановна: 16 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - дочь [1] |
03 | Матрона Саввична: 37 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - |
04 | Дарья: 14 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - дочь [3] |
05 | Фаддей: 9 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - сын [3] |
Комментарий наборщика
номер семьи по документу указан в скобках
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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