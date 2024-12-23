Иван Федотович
Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
- ФИО
- Иван Федотович
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 47
- Год рождения вычисленный
- 1816
- Родственная связь
- глава
- Номер семьи
- 415(414)
- Номер в семье
- 1
- Сословие
- временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова
- Место приписки
- д. Бор, Псковский у., Псковская губ.
- Дата переписи
- 1863
- Губерния
- Псковская
- Уезд
- Псковский
- Место
- д. Великие Пустыни
- Место события
- д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- был
- Архивный код
- ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 566об
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 415(414)
01 | Иван Федотович: 47 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - глава |
02 | Анна Ивановна: 16 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - дочь [1] |
03 | Матрона Саввична: 37 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - |
04 | Дарья: 14 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - дочь [3] |
05 | Фаддей: 9 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - сын [3] |
Примечание: вдовец
- Дополнительная информация в записи
- вдовец
- Комментарий наборщика
- номер семьи по документу указан в скобках
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- Индексация данных проведена Наталией Цветковой
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