Елена Ивановна
Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
- ФИО
- Елена Ивановна
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 15
- Год рождения вычисленный
- 1848
- Родственная связь
- дочь [3]
- Номер семьи
- 414(413)
- Номер в семье
- 7
- Сословие
- временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова
- Место приписки
- д. Бор, Псковский у., Псковская губ.
- Дата переписи
- 1863
- Губерния
- Псковская
- Уезд
- Псковский
- Место
- д. Великие Пустыни
- Место события
- д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- была
- Архивный код
- ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 566об
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 414(413)
01 | Николай Федотович: 56 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - глава |
02 | Наталия Кирилловна: 52 года | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - жена [1] |
03 | Иван Федотович: 45 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - брат [1] |
04 | Параскева Неофитовна: 43 года | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - жена [3] |
05 | Яков Иванович: 18 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - сын [3] |
06 | Семен Иванович: 16 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - сын [3] |
07 | Елена Ивановна: 15 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - дочь [3] |
08 | Анна Ивановна: 8 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - дочь [3] |
09 | Прокопий Иванович: 2 года | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - сын [3] |
- Комментарий наборщика
- номер семьи по документу указан в скобках
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- Индексация данных проведена Наталией Цветковой
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