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Анна Терентьевна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Анна Терентьевна
Пол
жен
Возраст (лет)
50
Год рождения вычисленный
1813
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
413(412)
Номер в семье
2
Сословие
временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова
Место приписки
д. Бор, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 566об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 413(412)
01 | Ефрем Андреевич: 47 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - глава |
02 | Анна Терентьевна: 50 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - жена [1] |
03 | Пелагея Максимовна: 26 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - невестка [1] |
04 | Егор Андреевич: 4 года | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - сын [3] |
Комментарий наборщика
номер семьи по документу указан в скобках
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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