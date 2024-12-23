Татьяна Петровна
Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
- ФИО
- Татьяна Петровна
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 31
- Год рождения вычисленный
- 1832
- Родственная связь
- дочь [1]
- Номер семьи
- 411
- Номер в семье
- 3
- Сословие
- временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова
- Место приписки
- д. Анитино, Псковский у., Псковская губ.
- Дата переписи
- 1863
- Губерния
- Псковская
- Уезд
- Псковский
- Место
- д. Великие Пустыни
- Место события
- д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- не была
- Архивный код
- ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 566об
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 411
01 | Петр Трифонович: 60 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - глава |
02 | Акулина Ивановна: 52 года | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - жена [1] |
03 | Татьяна Петровна: 31 год | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - дочь [1] |
04 | Агафия Петровна: 14 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - дочь [1] |
05 | Иван Петрович: 11 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - сын [1] |
06 | Корнилий Петрович: 5 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - сын [1] |
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Наталией Цветковой
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.